Основными госпиталями FIFA в Казани на время Чемпионата станут РКБ и горбольница №7

Медики будут работать на Чемпионате мира 2018 по той же программе, что и на Кубке Конфедераций 2017.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Основными госпиталями FIFA в Казани станут Республиканская клиническая больница и городская клиническая больница №7. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Медицинское обеспечение будет сформировано аналогичным образом с учетом проведенных матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 и предстоящего объема оказания медицинской помощи», – отметил спикер.

Всего обеспечивать медицинскую поддержку во время Чемпионата будут 325 специалистов – 277 человек в основном составе, 48 человек – в резервном. Медики и средний медперсонал владеют английским языком.

«У FIFA есть четкие требования к медперсоналу. Все врачи и медперсонал прошли специальную подготовку. Каждая мобильна бригада и персонал медицинских пунктов, бригады скорых помощей прошли это обучения. У ФИФА есть очень жесткое требование – от момента обращения за медпомощью до ее оказания должно пройти не более трех минут. До этого времени мы укладывались в две минуты. Ещё одно требование – время доезда машины с пациентом до больницы. Бригада должна доезжать за 15 минут. Мы укладываемся в это время даже без специальных обозначений у бригад скорой помощи», – добавил главный врач соревнований по футболу FIFA в Казани Арслан Валиев.