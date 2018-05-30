Основными госпиталями FIFA в Казани на время Чемпионата станут РКБ и горбольница №7

Здоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Султан Исхаков
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Основными госпиталями FIFA в Казани станут Республиканская клиническая больница и городская клиническая больница №7. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
«Медицинское обеспечение будет сформировано аналогичным образом с учетом проведенных матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 и предстоящего объема оказания медицинской помощи», – отметил спикер.
Всего обеспечивать медицинскую поддержку во время Чемпионата будут 325 специалистов – 277 человек в основном составе, 48 человек – в резервном. Медики и средний медперсонал владеют английским языком.
«У FIFA есть четкие требования к медперсоналу. Все врачи и медперсонал прошли специальную подготовку. Каждая мобильна бригада и персонал медицинских пунктов, бригады скорых помощей прошли это обучения. У ФИФА есть очень жесткое требование – от момента обращения за медпомощью до ее оказания должно пройти не более трех минут. До этого времени мы укладывались в две минуты. Ещё одно требование – время доезда машины с пациентом до больницы. Бригада должна доезжать за 15 минут. Мы укладываемся в это время даже без специальных обозначений у бригад скорой помощи», – добавил главный врач соревнований по футболу FIFA в Казани Арслан Валиев.
Следующая новость
Желание сдать экзамен изъявило более 11,6 тыс. одиннадцатиклассников школ республики.
В спецрежиме будут работать более 50 бригад и 12 медпунктов.
Подписи под документом поставили президент ФХР Владислав Третьяк и президент Федерации хоккея РТ Наиль Маганов.
Президент Татарстана провел встречу с руководством инвестиционной компании «Инваста Капитал».
Кинематографисты Татарстана и Кыргызстана обсудили конкретные произведения, которые послужат основой для будущих сценариев.
Медики будут работать на Чемпионате мира 2018 по той же программе, что и на Кубке Конфедераций 2017.
В парке отдых имени Габдулы Тукая в течение двух дней транслировалась 34-минутная аудиозапись сказки в нецензурной интерпретации.
Служебные удостоверения с подписью Президента РФ трое судей получили из рук Главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова.
Хайдару Халиуллину запретили пользоваться Интернетом и общаться с другими обвиняемыми по делу.
Главный медицинский пункт с реанимацией появится и на территории Фестиваля болельщиков.
Президент Татарстана встретился с генеральным консулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым.
В ДТП погиб 23-летний водитель «ГАЗели».
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью