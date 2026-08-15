От «Победы» до ГАЗ-69: фестиваль ретротехники проходит в Татарстане

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Верхнеуслонский район сегодня принимает XIX фестиваль исторической техники «АвтоРетроКлуба-21». На горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» собрали более 300 старинных автомобилей и мотоциклов. Фестиваль проходит в Татарстане уже в 19-й раз, его ежегодно организует общественная организация республики «АвтоРетроКлуб-21», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Участников и гостей мероприятия поприветствовал почетный председатель Государственного Совета Татарстана, президент «АвтоРетроКлуба-21» Фарид Мухаметшин. Перед началом фестиваля он осмотрел экспозицию, пообщался с владельцами ретромашин и гостями.

В этом году на фестиваль приехали любители исторической техники из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Рязани, Кирова, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля, Йошкар-Олы и других городов. Также на выставке представлены автомобили и мотоциклы из крупных коллекций Александра Дорофеева из Казани, Александра Гнедина из Высокой Горы и Ирбитского государственного музея мотоциклов.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Мухаметшин отметил, что фестиваль помогает сохранять память об отечественном автомобилестроении и уважение к труду советских и российских машиностроителей. По его словам, «Москвичи», «Победы», «Волги» и ГАЗ-69 до сих пор находятся в строю, радуют владельцев своим внешним видом и долговечностью и напоминают о роли автомобильного транспорта в экономике страны.

Говоря о современном машиностроении, Мухаметшин назвал его одним из двигателей промышленного развития Татарстана. Он напомнил, что в этом году республика отмечает 50-летие КАМАЗа, который продолжает выпускать востребованные большегрузные автомобили.

Президент «АвтоРетроКлуба-21» также поблагодарил Российскую автомобильную федерацию за поддержку фестиваля.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По словам Мухаметшина, за 19 лет мероприятие стало площадкой, где любители исторической техники знакомятся, общаются и обмениваются опытом. При этом важной задачей фестиваля он назвал сохранение автомобилей для будущих поколений и передачу молодым людям традиций, связанных с отечественным машиностроением.

Мухаметшин отметил, что проведение фестиваля на «Свияжских холмах» уже стало доброй традицией, и поблагодарил руководство Верхнеуслонского района за поддержку мероприятия. Он также обратил внимание на то, что число участников и гостей растет с каждым годом.

По его словам, на праздник приезжают автолюбители из разных регионов России на собственных автомобилях, чтобы увидеть экспозицию и выразить уважение отечественным автомобилестроителям.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Одним из главных событий фестиваля стал ретроквест, старт которому дал Мухаметшин. В программе также пройдут Автосабантуй, ретробазар и конкурсы водительского мастерства.

В этом году впервые представили звездные реставрационные проекты. В частности, коллекционер из Уфы привез автомобили, созданные специально для съемок фильма «Битва моторов». Большую экспозицию военной техники времен Великой Отечественной войны представили участники из Набережных Челнов.

XIX фестиваль исторической техники продлится два дня. Завтра его завершат награждением победителей.