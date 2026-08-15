Раис Татарстана обратил внимание на опыт Белгорода по защите от атак БПЛА

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Власти Татарстана изучили опыт Белгорода по организации укрытия людей от ракетных и беспилотных атак. Об этом на традиционном республиканском совещании рассказал Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики. В его работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

«Мы изучали вот опыт Белгорода. Люди, как только тревога, сразу в укрытие. Это касается всех: школы, [детские] садики», – отметил Раис Татарстана. «И мы персонально несем ответственность», – подчеркнул при этом он.

Кроме того, Рустам Минниханов потребовал усилить работу с населением по вопросам безопасности с учетом существующей угрозы ракетных и беспилотных атак, а также организовать контроль за выполнением управляющими компаниями работ по приведению укрытий в надлежащее состояние. До этого Госжилинспекция РТ проверила укрытия в 396 многоквартирных домах и только в 40 из них не обнаружила нарушений.

После атаки на Нижнекамск Раис РТ обратил внимание на то, что погибшие в хостеле должны были находиться в укрытии во время атаки. Позднее, на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах, он призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА.

Сегодня утром в Татарстане действовал режим не только беспилотной, но и ракетной опасности. ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию на территории соседнего региона – Самарской области.