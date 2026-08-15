Кириченко не исключил возвращения Бердыева в РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший главный тренер казанского «Рубина», нынешний наставник азербайджанского «Туран Товуза» Курбан Бердыев может вернуться в Российскую премьер-лигу. Такое мнение высказал бывший футболист ЦСКА и «Ростова» Дмитрий Кириченко, работавший со специалистом как ассистент в том же «Ростове», а также в «Кайрате», «Тракторе» и «Сочи», сообщает издание «Чемпионат».

«В Азербайджане он (Бердыев – прим. Т-и) с „Тураном“ вышел в еврокубки, но, к сожалению, случилась дисквалификация клуба за историю восьмилетней давности. Курбан Бекиевич проделывает качественную работу, как это всегда бывает. Он занял третье место, учитывая, что там есть „Нефтчи“, „Карабах“, „Сабах“. Это очень серьезное достижение», – подчеркнул собеседник издания.

Кириченко также выразил благодарность Бердыеву за всё, что тот ему дал. «Главное – умение работать в любой ситуации с самой высокой самоотдачей. Видел это у него в любой команде, какой бы ни была ситуация. <...> Курбан Бердыев – высочайший стандарт качественной работы тренера», – убежден экс-футболист.

Кириченко также обратил внимание на характерные черты стиля Бердыева как тренера. «Это интеллект, высокая самоотдача, большое внимание к нюансам, которые часто решают очень многое», – пояснил он.

«Курбан Бекиевич требует с футболиста именно то, что он может. Несмотря на то, что он жесткий и требовательный тренер, отношения с футболистами очень важны», – акцентировал бывший спортсмен.

До этого футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» предположил, что Курбан Бердыев может сменить Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива». Последний возглавляет железнодорожников начиная в 2022 года, его контракт рассчитан до 2028-го.

«Одна кандидатура в воздухе витает, но я в нее не верю. Но говорят о Курбане Бердыеве. Я слышал краем уха, что есть такие разговоры», – объяснил агент.

В Российской премьер-лиге Курбан Бердыев долгое время возглавлял казанский «Рубин» (2001–2013, 2017–2019), а также «Ростов» (2014–2016). С 2024 года тренирует ФК «Туран Товуз», выступающий в Премьер-лиге Азербайджана.