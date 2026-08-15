Ефимова дала совет Гилязовой, отобравшейся в полуфинал на 50 м брассом на ЧЕ

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов и шестикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова дала совет 19-летней татарстанке Ралине Гилязовой, в отличие от нее, отобравшейся в полуфинал дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

«Ралина – молодец. У нее всё хорошо, всё впереди. Она молодая, главное – не волноваться, не нервничать, это помогает добиться хорошего результата, нужно просто делать свое дело, тогда все будет хорошо», – подчеркнула более опытная спортсменка.

Гилязова по итогам предварительных заплывов заняла восьмое место с показателем 30,59 и отобралась в полуфинал. Ефимова же показала 19-е время (показатель – 31,07), хотя прежде дважды становилась чемпионкой мира на этой дистанции (в 2009 и 2013 годах), и не прошла в полуфинал (она лишь третья запасная).

«Если есть результат, если есть выхлоп – работа стоит того. А когда всё идет как сейчас – хочется всё бросить», – констатировала трехкратный призер Олимпиад.

Вместе с тем Ефимова выразила надежду, что ей удастся принять участие в летних Олимпийских играх 2028 года. «<...> практически домашняя Олимпиада будет для меня. Знаю, что всё будет очень красиво, живу очень близко к стадиону в Лос-Анджелесе, 15 минут езды от дома, который арендую. Конечно, очень хотелось бы выступить там», – призналась она.