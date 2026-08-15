Ночью в Тукаевском районе РТ более 2,5 часов тушили прогулочное судно

Ночью на базе отдыха «Березка» в Тукаевском районе РТ загорелось прогулочное судно «Темпо». На устранение пожара ушло порядка 2,5 часов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, судно было пришвартовано к пирсу и огонь перекинулся на его деревянный настил. Тем не менее, при помощи использования лафетных и ручных стволов, а также мотопомпы для непрерывной подачи воды, возгорание было потушено.

Пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать дознаватели Госпожнадзора.