На празднике Яблочный Спас открылся мобильный пункт отбора на контрактную службу

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в селе Красновидово Камско-Устьинского района на музейно-фольклорном празднике Яблочный Спас работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом рассказал Егор Горячев, офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани.

«Все, кто интересуется военной службой по контракту, могут получить необходимую информацию. Мы рассказываем о наиболее востребованных воинских частях, которые сейчас формируют свои ряды, а также организуем первичные этапы отбора. В нашем распоряжении есть макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, которые можно не только рассмотреть и потрогать, но также попробовать собрать и разобрать, также в наличии и актуальное военное обмундирование», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ, до 2,9 млн рублей – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Любой военнослужащий срочной службы, призвавшийся из Татарстана, может подписать контракт в своей части и получить до 2,9 млн рублей. Тот, кто уже проходит службу по призыву и хочет заменить ее на контракт, может обратиться напрямую к командованию своей части. В свою очередь, тот, кто еще не убыл на срочную службу, но тоже хочет заменить ее на контракт, может обратиться в пункт отбора, любой военный комиссариат или центр «Батыр».

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.