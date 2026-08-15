В Татарстане стартовал сезон охоты на барсука

Сезон охоты на барсука открылся сегодня в Татарстане. Он продлится до 31 октября включительно, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

В ведомстве напомнили об ограничениях, которые действуют во время охоты на барсука. В частности, запрещено разрушать и раскапывать постоянные выводковые убежища животных.

Исключение предусмотрено для случаев, когда необходимо частично раскопать нору, чтобы помочь находящейся в ней собаке, которую используют на охоте. После завершения охоты раскопанные участки норы необходимо полностью засыпать грунтом.

Также охотникам запрещено использовать стандартные ногозахватывающие удерживающие капканы со стальными дугами.

Во время любительской и спортивной охоты нельзя применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, а также нарезные стволы охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 мм.

Кроме того, при охоте на барсука запрещено использовать петли, пневматическое охотничье оружие, сети и другие изготовленные из сетей ловчие приспособления.