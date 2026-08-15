«Наше будущее – за молодежью»: Минниханов в Нижнекамске осмотрел «Дом первых»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Нижнекамск посетил новое пространство для детей и молодежи «Дом первых» и вручил портфели будущим первоклассникам в рамках акции «Помоги собраться в школу». Руководителя республики сопровождал глава Нижнекамского района Радмир Беляев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Дом первых» носит имя Ильдуса Харисовича Садыкова (1932–2001), внесшего огромный вклад в развитие Нижнекамска. Под его руководством в городе были построены предприятия, школы, детские сады, учреждения культуры и другие объекты. У входа в здание Раиса Татарстана встретила внучка Садыкова – Гульнара.

Центр создан на базе бывшего Дворца детского творчества. Здание полностью отремонтировали: обновили кровлю, фасад, привели в порядок инженерные сети, выполнили внутренние отделочные работы, благоустроили прилегающую территорию. На преображение объекта выделили более 300 млн рублей.

По замыслу создателей, это уникальное пространство, предоставляющее юным нижнекамцам возможность реализовать собственные инициативы, раскрыть творческий потенциал, развивать лидерские качества и участвовать в социально значимой деятельности. «Дом первых» призван стать площадкой для интеграции системы дополнительного образования и деятельности «Движения первых».

Рустам Минниханов побывал в основных локациях нового пространства: театральной студии, хореографическом зале, коворкинге, игровой зоне, арт-мастерской, студии звукозаписи, медиацентре. Он также пообщался с детьми и их наставниками.

Руководитель республики высоко оценил новый объект и выразил уверенность, что формирование комфортных условий для гармоничного развития подрастающего поколения – одна из приоритетных задач.

«Это очень важное и хорошее дело. Наше будущее – за молодежью. Для детей нужно создать все условия, чтобы они после школы хотели сюда приходить, заниматься любимым делом, будь то спорт или творчество, развивать новые компетенции. Здесь должна кипеть жизнь», – убежден он.

Кроме того, Рустам Минниханов принял участие в традиционной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Портфели с полным комплектом необходимых канцтоваров получили 25 первоклассников.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Основными целями тогда были названы содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, воспитание детей, организация досуга, создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации молодого поколения.