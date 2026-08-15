Верблюд-почтальон доставит Путину специальное письмо из Подмосковья

Единственная в мире «Верблюжья почта», реконструкцию которой провели в субботу в Подмосковье, отправит письмо Президенту России Владимиру Путину. Об этом РИА Новости рассказал автор и руководитель всероссийского проекта развития филатуризма и создатель «Верблюжьей почты» Валерий Сушков.

Проект воссоздает старинный способ доставки корреспонденции с помощью верблюдов. Главным участником реконструкции в Подмосковье стал двугорбый калмыцкий бактриан по кличке Алтай, которому досталась роль почтальона.

Верблюд прошел по территории этнопарка «Кочевник», неся письма в специальной сумке. После этого корреспонденцию символически отправили через почтовый ящик «Верблюжья почта».

Сушков рассказал, что организаторы решили таким необычным способом выразить уважение Владимиру Путину. Президенту отправят конверт со специальным штампом, подтверждающим, что 15 августа в этнопарке «Кочевник» состоялась почтовая реконструкция.

По словам Сушкова, идея отправить письмо Путину появилась в том числе потому, что президент коллекционирует почтовые марки. Организатор опустил предназначенный главе государства конверт в ящик вместе с остальной корреспонденцией. Затем все письма передадут Почте России для доставки адресатам.

Ранее Сушков проводил реконструкции и других необычных способов доставки корреспонденции. Среди них были пчелиная, соколиная, собачья и кошачья почты. В дальнейшем организаторы планируют запустить страусиную и улиточную почты.