Фундамент для поколений: СИБУР начал строить флагманскую школу в Нижнекамске

Рендер предоставлен пресс-службой СИБУРа

В Нижнекамске состоялась торжественная церемония начала строительства флагманской школы СИБУРа. В мероприятии приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, представители администрации города, педагогического сообщества и жители Нижнекамска.

«Идея реализации данного проекта витала несколько лет. Вместе с коллегами из СИБУРа мы посещали передовые школы мирового уровня, но решение о строительстве образовательного комплекса такого уровня превзошло все наши ожидания. Таких школ в мире - единицы. Качественное образование и условия для гармоничного развития детей - один из главных элементов комфортной среды для жизни. Сегодня совместно с СИБУРом мы серьезно вкладываемся в развитие высшей школы и средних технических образовательных учреждений. Уверен, что создание этого образовательного комплекса будет способствовать дальнейшему развитию Нижнекамска и повышению привлекательности города. Республика, со своей стороны, окажет проекту необходимое содействие», – сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба СИБУРа

«СИБУР Школа» станет одной из крупнейших частных школ в России с бесплатным обучением и будет ориентирована на естественно-научное образование, технологии и инженерные дисциплины. Школа рассчитана на 960 учащихся с 1-го по 11-й класс и будет открыта для всех детей Нижнекамска без квот при наборе в первый класс. Завершение строительства планируется в 2028 году.

Рендер предоставлен пресс-службой СИБУРа

Объем инвестиций в проект составит более 8 млрд рублей. В образовательном учреждении будут созданы современные классы, лаборатории и мастерские, спортивно-досуговая инфраструктура, библиотека, комнаты для командной работы, VR-пространства и многофункциональный зал. Общая площадь здания превысит 19 тыс. кв. метров. Еще на стадии разработки проекта в него были заложены решения в области устойчивого развития – умные системы освещения, раздельный сбор отходов, использование мебели и элементов интерьера из переработанных материалов.

Проект отвечает одновременно социальным и экономическим задачам развития Нижнекамска и станет важным элементом долгосрочной кадровой стратегии СИБУРа в Республике Татарстан. Численность детей школьного возраста в городе продолжает расти: к 2025 году она увеличилась на 20%, в том числе за счет переезда в Нижнекамск специалистов из других регионов в связи с расширением производственных, лабораторных и других мощностей «Нижнекамскнефтехима».

Фото: пресс-служба СИБУРа

Концентрация семей с детьми в новых районах привела к значительной нагрузке на существующую образовательную инфраструктуру. Так, в школах №36 и №37 фактическое число детей вдвое превышает проектную вместимость. Вместе с тем значимая часть выпускников школ покидает Нижнекамск для получения образования и в дальнейшем не возвращается. Создание современной школы направлено на формирование условий, которые позволят талантливой молодежи получать качественное образование и видеть профессиональные перспективы в родном городе.

Фото: пресс-служба СИБУРа

«Мы рассчитываем, что школа поможет изменить траекторию для молодежи: не уехать из Нижнекамска, чтобы найти возможности, а получить возможности здесь и связать с городом свое профессиональное будущее – в инженерии, технологиях, науке, предпринимательстве. Мы не знаем, какими будут технологии и профессии через 15, 20 или 30 лет, но точно знаем, что стране понадобятся люди, которые смогут создавать новое, заниматься наукой и развивать производства. Мы последовательно развиваем в Татарстане среду, в которой соединяются наука, образование и промышленность. Центр научных исследований и масштабирования технологий в Казани и новая школа в Нижнекамске – это не разные полюса, а элементы одной экосистемы», – заметил член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Строительство современного практико-ориентированного комплекса напрямую связано с долгосрочными планами развития нижнекамского предприятия СИБУРа. За прошедшие четыре с половиной года СИБУР инвестировал в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей. Созданы и запущены в работу производства этилена, гексена, кардинально вырос уровень автоматизации основных производств, также построен и введен в работу ремонтно-механический завод, существенно обновлена социальная и обучающая инфраструктура. В этом, а также следующем году будут завершены строительство этиленопровода, новое производство металлоценового полиэтилена, а в 2028 году начнется производство на создаваемом командой компании производстве этилбензола, стирола и полистирола.

Реализация проекта «СИБУР Школа» напрямую связано с долгосрочными планами развития нижнекамского предприятия СИБУРа. Уже в ближайшие пять лет в рамках портфеля инвестиционных проектов компании планируется создание до 500 высокотехнологичных рабочих мест ежегодно, при этом развитие предприятия продолжится и в дальнейшем. Это формирует устойчивый долгосрочный спрос на специалистов с сильной подготовкой в области естественных и точных наук, инженерии и технологий.

Фото: пресс-служба СИБУРа

«Реализация образовательных проектов – далеко не новое направление для СИБУРа. При крупных предприятиях компании в Нижнекамске и Тобольске работают корпоративные учебные центры „СИБУРИНТЕХ“. Мы много лет выстраиваем партнерство с отраслевыми вузами, колледжами, лицеями, развиваем профильные классы СИБУРа в городах присутствия. Но сегодня мы делаем следующий, принципиально важный шаг – впервые так глубоко погружаемся в школьное образование. Именно школа – та точка, с которой начинается профессиональная траектория человека. Здесь формируется интерес к технологиям и науке, закладывается база знаний и появляется первое понимание того, кем человек хочет стать», – подчеркнул в свою очередь управляющий директор СИБУРа по организационному развитию Данил Рассказов.

Образовательная модель школы разработана с учетом передовых практик ведущих российских образовательных учреждений, включая «Летово», «СКОЛКОВО», Wunderpark. В ее основу заложены две траектории подготовки – индустриальная и академическая. Индустриальное направление будет готовить будущих инженеров и включит практическое производственное обучение. В перспективе выпускники школы смогут продолжить образование в учреждениях СПО и вузах, пройти практику на предприятиях СИБУРа и прийти в компанию на производственные, инженерные и научные позиции. Академическое направление будет ориентировано на будущих исследователей и предусматривает углубленное изучение естественно-научных дисциплин, специальные курсы и олимпиадную подготовку.