Гонка Героев в Татарстане собрала 4 300 атлетов: известны имена победителей

Фото: телеграмм-канал Гонки героев

IT-столица Татарстана сегодня превратилась в эпицентр силы и выносливости.

Масштабный забег «Гонка Героев» собрал рекордное количество участников, а сильнейшие атлеты страны установили новые временные ориентиры на сложнейшей трассе.

В Иннополисе состоялся первый масштабный старт легендарной «Гонки Героев» — одного из флагманских проектов компании «Лига Героев». Несмотря на дождливую погоду, на старт вышли 4300 участников, готовых преодолевать препятствия разной сложности, грязевые рвы и живописные, но коварные естественные подъемы.

Мероприятие собрало атлетов старше 18 лет, которые соревновались в двух форматах: индивидуальном масс-старте и в командном зачете (по 10 человек в сопровождении профессионального инструктора).

Кульминацией дня стала борьба за золото Чемпионата «Гонки Героев» в абсолютном зачете PRO и в возрастных категориях AGE (от 18 до 40+ лет). Также в рамках события прошли Всероссийский Чемпионат и Чемпионат Республики Татарстан по гонкам с препятствиями.

Абсолютная победа в PRO-зачете:

Константин Сутулов показал лучшее время дня — 43 минуты 58 секунд.

Анастасия Божко финишировала с результатом 57 минут 20 секунд.

Всероссийский чемпионат по гонкам с препятствиями принес следующие результаты:

Среди мужчин золото завоевал Николай Бажанов с результатом 44 минуты 20 секунд. Серебро у Ивана Дегтярева (45:01), бронза — у Павла Самсонова (45:07).

У женщин сильнейшей стала Нубар Гиносян, финишировавшая за 58 минут ровно. Второе место заняла Ирина Лапун (1:04:21), третье — Ляйсан Фазылова (1:07:00).

Организаторы отметили, что несмотря на сложные погодные условия, все герои достойно прошли испытания, сделав этот день по-настоящему незабываемым.