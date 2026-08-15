Минниханов: Недостатков не найдено лишь в 40 укрытиях из 396 проверенных

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Проведенные Государственной жилищной инспекцией Татарстана обходы укрытий в 396 многоквартирных домах показали, что только в 40 из них нет нарушений, а в остальных выявлены многочисленные недостатки. Об этом на традиционном республиканском совещании заявил Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики. В его работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

«<...> мы регулярно получаем жалобы от жителей на неудовлетворительное состояние помещений, определенных как место для укрытия, об отсутствии информации о месте их нахождения, о недоступности подвальных помещений и другое», – констатировал Рустам Минниханов.

«Самый эффективный способ защиты – укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны и специально подготовленных подвальных помещениях. Ну и, элементарно: бетонные укрытия – это тоже защита», – подчеркнул он.

«За последние годы мы неоднократно доводили до глав муниципальных образований и руководителей отраслевых министерств и крупных предприятий требования, в том числе решениями Совета безопасности республики, о приведении в порядок укрытий защитных сооружений и подвальных помещений, о порядке действий по укрытию граждан в указанных объектах при объявлении воздушной тревоги», – добавил Раис Татарстана.

Кроме того, Рустам Минниханов потребовал усилить работу с населением по вопросам безопасности с учетом существующей угрозы ракетных и беспилотных атак, а также организовать контроль за выполнением управляющими компаниями работ по приведению укрытий в надлежащее состояние.

После атаки на Нижнекамск Раис РТ обратил внимание на то, что погибшие в хостеле должны были находиться в укрытии во время атаки. Позднее, на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах, он призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА.

Сегодня утром в Татарстане действовал режим не только беспилотной, но и ракетной опасности. ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию на территории соседнего региона – Самарской области.