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На главную ТИ-Спорт 15 августа 2026 15:35

Гилязова призналась, что ей было тяжело из-за жары на ЧЕ в Париже

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Гилязова призналась, что ей было тяжело из-за жары на ЧЕ в Париже
Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Российская пловчиха Ралина Гилязова вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже на дистанции 50 м брассом, сообщает «Чемпионат».

В квалификации Гилязова показала восьмой результат – 30,59 секунды – и пробилась в следующий этап соревнований.

После заплыва спортсменка призналась, что пока не успела до конца оценить свое выступление, поскольку после дистанции 100 м у нее было несколько дней отдыха. Она планирует настроиться на полуфинал и постараться попасть в финал.

Гилязова отметила, что не считает свой квалификационный заплыв очень быстрым. При этом, по ее словам, перед стартом спортсменам пришлось находиться в жарком колл-руме, из-за чего ей было тяжело и она сильно покраснела. Несмотря на непростые условия, сам заплыв прошел для нее хорошо и ей понравился.

#чемпионат европы по плаванию
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