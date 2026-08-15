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Общество 15 августа 2026 15:17

Минниханову представили нового епископа Чистопольского и Нижнекамского

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В рамках рабочей поездки в Нижнекамск митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл представил Раису Татарстана Рустаму Минниханову нового епископа Чистопольского и Нижнекамского Филарета (Гаврина). Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ранее епископ Филарет с 2024 года возглавлял Скадовскую и Алешкинскую епархию, находящуюся на территории Херсонской области. Бывший епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий (Брусков) теперь продолжает служение в Боровичской и Пестовской епархии Новгородской митрополии.

Рустам Минниханов пожелал новому архиерею Чистопольсккой и Нижнекамской епархии успехов в служении, отметив важность дальнейшего укрепления мира и согласия в многонациональной и многоконфессиональной республике.

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#татарстанская митрополия #нижнекамск #Рустам Минниханов
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