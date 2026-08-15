Оценка за поведение не повлияет на допуск школьников к ГИА

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Оценка за поведение не будет влиять на допуск школьников к государственной итоговой аттестации и не станет дисциплинарным наказанием. Об этом сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова, передает ТАСС.

По ее словам, поведение учеников будут оценивать отдельно от успеваемости. Такая оценка не будет учитываться при выставлении текущих отметок и проведении промежуточной аттестации, а также не повлияет на допуск к ГИА. Кроме того, она не считается мерой дисциплинарного взыскания.

Колударова пояснила, что главная задача оценки поведения – способствовать личностному развитию школьников, формировать ответственное отношение к своим поступкам и уважительное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

С 1 сентября оценку за поведение начнут вводить для учеников 2–8-х классов. В 2025/26 учебном году систему опробовали в 89 школах нескольких регионов России.

По итогам апробации были внесены изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. В документе закрепили возможность выставлять оценки за поведение, а также определили виды такого оценивания.

Замминистра уточнила, что по результатам апробации была выбрана трехуровневая система. Поведение школьников будут оценивать как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». Оценку станут выставлять по четырем основным критериям, которые включают десять показателей.