Казань примет киберспортивный чемпионат по Mobile Legends на Кубок Раиса РТ

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В первый день следующей недели, 17 августа, в казанском IT-парке имени Башира Рамеева состоится чемпионат по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Киберспортсмены сразятся на площадке «Кибер Парк Арена» за Кубок Раиса Республики Татарстан, призовой фонд составит 400 тыс. рублей.

Призовой фонд распределят между финалистами: денежные награды получат сильнейшие коллективы, занявшие места с первого по восьмое.

Турнир даст командам шанс заявить о себе на профессиональном уровне, продемонстрировать тактические навыки в любимой игре и познакомиться с единомышленниками, отметили в ведомстве.

Предварительная регистрация ведется до 16 августа включительно на официальном сайте. В заявке требуется указать название команды, имя капитана и пяти игроков.

В день турнира участники должны прибыть в IT-парк имени Рамеева к 9 часам для подтверждения регистрации, а в 10 часов начнутся сами состязания.

Позднее, 28 августа, на этой же площадке пройдут сразу несколько зрелищных турниров на Кубок Раиса Республики Татарстан. Зрителей и участников ждут гонки дронов, радиоуправляемых яхт, авиамодельный спорт и навигационный марафон наземных робототехнических комплексов.