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Происшествия 15 августа 2026 13:55

Гражданка России погибла в ДТП с автобусом и грузовиком во Вьетнаме

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Гражданка России погибла в ДТП с экскурсионным автобусом и грузовиком во Вьетнаме, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

ДТП произошло во время ночной поездки из Нячанга на экскурсию в Хошимин. Как рассказал 42-летний водитель автобуса, он был в сонном состоянии и врезался в стоявший на аварийной полосе грузовик.

Погибла 38-летняя женщина из России. Еще несколько человек получили различные травмы. Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.

#вьетнам #дтп с автобусом
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