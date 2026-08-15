В Нижнекамском районе РТ проверили хостелы на готовность к атакам БПЛА

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

После атаки БПЛА на Нижнекамск 10 августа на готовность к чрезвычайным ситуациям были проверены 11 хостелов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Напомним, что во время атаки девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

Оценивали готовность хостелов три рабочие группы. Особое внимание уделялось знанию всех необходимых действий при атаке БПЛА, работе систем оповещения и наличию укрытий, оборудованных всем необходимым. При выявлении замечаний давались рекомендации по их устранению. В дальнейшем их исполнение будет проверено повторно.

«В планах специалистов – обойти места массового пребывания людей, в числе которых хостелы, гостиницы, торговые центры и другие объекты», – рассказали в пресс-службе Нижнекамского района.