Минуллина в преддверии форума «РОСТКИ» напомнила об экономическом лидерстве КНР

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в преддверии IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» на традиционном республиканском совещании напомнила о лидирующих позициях в мировой экономике, которые занимает Китайская Народная Республика.

Совещание прошло под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики. В его работе приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«В этом зале вряд ли найдется вообще человек, у которого нет дома в предметах быта или в одежде чего-то из Китая. Всё равно что-то из Китая у нас уже у всех есть, правда?» – заметила Талия Минуллина и обратила внимание на позиции стран – лидеров по номинальному ВВП.

Соединенные Штаты по этому показателю заметно обгоняют Китай, но последний существенно опережает идущую третьей Германию и прочие страны. «Действительно, первенство в экономике сегодня – это США и Китай. Но Китай чуть-чуть больше. Помимо экономических достижений, это позволило Китаю [в 2025 году] занять первое место в мире по количеству заявок на патенты», – подчеркнула глава АИР РТ.

«Первое. Второе место занимают США с отрывом в три раза. Примерно у них 600 тыс. [заявок на] патенты, а у Китая 1,8 млн», – добавила она (в России, как было показано на слайде, за 2025 год было подано почти 26,7 тыс. заявок на патенты).

«И в целом на Китай приходится четверть мировой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности <...>. 54% мирового производства промышленных роботов. 97% роботов-гуманоидов мира делается в Китае. И в структуре экспорта 64% занимает механическая и электротехническая продукция. Это хорошие примеры, которые показывают, почему сегодня Китай – номер один в мире», – заключила Талия Минуллина.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что за почти три года становления и накопления опыта привлекательность и влияние международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай» неуклонно растут. Рустам Минниханов поручил провести форум на высоком уровне. Подробнее о грядущем мероприятии читайте в материале «РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах».