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На главную ТИ-Спорт 15 августа 2026 18:34

Омар Мальдонадо, Кордоба Арройо: в Ростове переименовали игроков «Рубина»

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Омар Мальдонадо, Кордоба Арройо: в Ростове переименовали игроков «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Ростове-на-Дону в рамках четвертого тура РПЛ местный «Ростов» принимает казанский клуб «Рубин». Перед матчем диктор на арене по традиции называл стартовые составы команд.

Но вот в составе казанского клуба допустил сразу несколько неточностей, назвав игроков другими именами. Так, например, в команде Артиги появился Омар Мальдонадо (хотя он Дениль). А еще Кордоба Арройо (его зовут Андерсон).

Матч «Ростов» – «Рубин» проходит на «ростов-Арене» сегодня. Стартовый свисток дан в 18:30.

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