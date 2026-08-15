Омар Мальдонадо, Кордоба Арройо: в Ростове переименовали игроков «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в Ростове-на-Дону в рамках четвертого тура РПЛ местный «Ростов» принимает казанский клуб «Рубин». Перед матчем диктор на арене по традиции называл стартовые составы команд.



Но вот в составе казанского клуба допустил сразу несколько неточностей, назвав игроков другими именами. Так, например, в команде Артиги появился Омар Мальдонадо (хотя он Дениль). А еще Кордоба Арройо (его зовут Андерсон).



Матч «Ростов» – «Рубин» проходит на «ростов-Арене» сегодня. Стартовый свисток дан в 18:30.