В Сирию перебросили еще два истребителя Су-57

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). На российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия переброшены еще два истребителя пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50) ВКС РФ.

Об этом написал в своем Twitter’е пользователь Wael Al Hussaini, выступающий в поддержку Президента Сирии Башара Асада. Он опубликовал снимки Су-57 и прибывшего в Хмеймим ранее самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 23 февраля 2018 г.

По его данным, новейшие машины сопровождали несколько истребителей Су-30СМ.

Таким образом, всего теперь в Сирии могут находиться уже четыре российских истребителя пятого поколения. До этого появилась информация о переброске двух Су-57.

Истребитель Су-57 разрабатывается в рамках проекта ПАК ФА. Первый полет он совершил в 2010 году. Машина массой 18,5 т сможет развивать скорость до 2600 км/ч, находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т. В этом году ожидается заключение контракта на поставку ВКС России установочной партии из 12 Су-57.