В Сирию перебросили еще два истребителя Су-57

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). На российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия переброшены еще два истребителя пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50) ВКС РФ.

Об этом написал в своем Twitter’е пользователь Wael Al Hussaini, выступающий в поддержку Президента Сирии Башара Асада. Он опубликовал снимки Су-57 и прибывшего в Хмеймим ранее самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ