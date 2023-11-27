В Татарстан придет похолодание, которое сменится новым потеплением

В середине этой недели в Татарстане ожидается похолодание, на смену которому придет новое потепление. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Завтра, 28 ноября, в республике еще сохранится относительно теплая погода. Впрочем, она будет неустойчивой из-за прохождения холодного атмосферного фронта со снегом и мокрым снегом.

В среду, 29 ноября, с отходом атмосферного фронта и ростом атмосферного давления регион окажется под влиянием тылового гребня. Существенные осадки маловероятны, но на дорогах будет «очень скользко». Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов мороза ночью и от 4 до 9 днем.

В четверг, 30 ноября, на Татарстан будет влиять поле высокого атмосферного давления со спокойным характером погоды. Большую часть суток осадки останутся маловероятны, только в конце дня местами в западных районах из–за близости атмосферного фронта возможен небольшой снег. В темное время суток температура воздуха понизится до -11, -16 градусов, в светлое он прогреется лишь до -4, -9 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 1 и 2 декабря, погоду в Татарстане снова начнет определять западный циклон. При прохождении его атмосферных фронтов вероятны снег, метели и сильный ветер. Температурный фон повысится: в дневные часы воздух будет прогреваться до 1–6 градусов ниже нуля. На дорогах образуется гололедица, а местами и снежная каша.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики Татарстана вновь предупреждают о тумане и гололедице.