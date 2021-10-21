В Шемордане полицейские разыскивают склонного к суициду парня, который пропал из дома

В Шемордане полицейские разыскивают 20-летнего парня, который ушел из дома и пропал.

В соцсетях появились сообщения о том, что в селе видели парня якобы с оружием в руках.

Как объяснили агентству в пресс-службе МВД по РТ, накануне в полицию обратился житель села, который рассказал о том, что его 20-летний сын 20 октября ушел из дома в неизвестном направлении и исчез.

Как стало известно агентству, мужчина объяснил полицейским, что его сын уже некоторое время высказывал мысли о суициде. В настоящее время парня ищут и родственники, и полицейские.