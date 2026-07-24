Фонд развития территорий проверил программу расселения аварийного жилья в РТ

Фонд развития территорий проверил реализацию программы расселения аварийного жилья в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Проверяющие побывали в Казани, а также в Сабинском и Высокогорском районах РТ. Специалисты оценили качество постройки четырех многоквартирных домов и семи индивидуальных домов.

Татарстан – первый регион, который стал практиковать переселение из аварийного жилья в частные дома, напоминают в фонде.

Дело в том, что в конкретных населенных пунктах не было жилья, которое можно было бы приобрести для переселенцев из зданий, признанных аварийными. Вместе с тем участники программы работали именно в этих населенных пунктах. Решение о строительстве индивидуальных домов власти республики приняли в том числе в связи с необходимостью сохранить рабочие места при приоритетном учете мнения жителей.

Всего в Татарстане начиная с 2019 года в новые дома переехали более 2,1 тыс. человек. По региону расселено 24,7 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Программа продолжается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его мероприятия синхронизированы с народной программой партии «Единая Россия».