Сабурская добилась снятия ареста с денег военнослужащего

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская добилась снятия ареста с денежных средств действующего военнослужащего. Он попросил оказать содействие в приостановлении исполнительного производства и защите своих законных прав.

«Каждое обращение, поступающее от участников специальной военной операции и военнослужащих, требует особого внимания и максимально оперативного реагирования. Для защиты прав заявителя я незамедлительно обратилась в ГУФССП России по РТ, обратив особое внимание на необходимость оперативного рассмотрения обращения и принятия всех предусмотренных законодательством мер для восстановления его нарушенных прав», – написала Сабурская в МАКС.

В итоге судебные приставы вынесли постановления о снятии ареста с денежных средств и о приостановлении исполнительного производства. Меры принудительного исполнения в отношении военнослужащего больше не применяются.

«Благодарю руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Анвара Фаритовича Закирова за оперативное реагирование и содействие в восстановлении нарушенных прав заявителя!» – подытожила омбудсмен.