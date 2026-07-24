news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 24 июля 2026 14:39

Сабурская добилась снятия ареста с денег военнослужащего

Читайте нас в
Телеграм

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская добилась снятия ареста с денежных средств действующего военнослужащего. Он попросил оказать содействие в приостановлении исполнительного производства и защите своих законных прав.

«Каждое обращение, поступающее от участников специальной военной операции и военнослужащих, требует особого внимания и максимально оперативного реагирования. Для защиты прав заявителя я незамедлительно обратилась в ГУФССП России по РТ, обратив особое внимание на необходимость оперативного рассмотрения обращения и принятия всех предусмотренных законодательством мер для восстановления его нарушенных прав», – написала Сабурская в МАКС.

В итоге судебные приставы вынесли постановления о снятии ареста с денежных средств и о приостановлении исполнительного производства. Меры принудительного исполнения в отношении военнослужащего больше не применяются.

«Благодарю руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Анвара Фаритовича Закирова за оперативное реагирование и содействие в восстановлении нарушенных прав заявителя!» – подытожила омбудсмен.

#Сария Сабурская #уполномоченный по правам в рт #омбудсмен рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

После ДТП с гибелью шести подростков в РТ возбуждено уголовное дело

24 июля 2026
Умер анестезиолог-реаниматолог РКБ, работавший в красной зоне во время ковида

Умер анестезиолог-реаниматолог РКБ, работавший в красной зоне во время ковида

24 июля 2026
Новости партнеров