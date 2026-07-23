Журналист «Татар-информа» победила в номинации конкурса «Созидание и развитие»

Определены победители IX Всероссийского конкурса СМИ и социальных медиа «Созидание и развитие». В номинации «Лучший материал о реализации ипотечных программ» победу одержала корреспондент информационного агентства «Татар-информ» Александра Давыдова.

Ее материал «Рынок «сдулся», но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане» признан лучшим в этой категории. Публикация доступна по ссылке.

«Экспертному жюри предстояло выбрать лучшие работы среди большого количества сильных материалов. Особо значимо, что этот год ознаменован празднованием 70-летия Дня строителя. Благодарю всех участников за внимание к темам развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства и поздравляю победителей конкурса», – сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Конкурсные работы оценивали представители федеральных органов власти и ведущих федеральных СМИ. Победителей определили в нескольких номинациях, охватывающих ключевые направления развития инфраструктуры и городской среды.