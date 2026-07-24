Кинолог Голубев объяснил, почему собака выбирает в семье одного главного хозяина

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Собака может считать хозяевами сразу нескольких членов семьи, однако для нее всегда будет один основной человек. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, питомцы комфортно чувствуют себя даже в больших семьях, однако воспринимать всех одинаково не могут. Это связано с тем, что люди отличаются характером, поведением и манерой общения. Поэтому собака выбирает человека, на которого ориентируется в первую очередь, хотя это не означает, что остальных членов семьи она любит меньше.

Голубев отметил, что представление о человеке как о «вожаке стаи» сегодня считается устаревшим. Современная кинология строится на доверии, предсказуемости и партнерских отношениях между человеком и собакой, а не на страхе или доминировании.

При выборе основного хозяина питомец ориентируется не на строгость человека, а на его надежность. Большую роль играют повседневная забота и общение: кто кормит собаку, гуляет с ней, обеспечивает ей безопасность и регулярно проводит с ней время.

Даже если обязанности распределены поровну, животное замечает различия в характере и эмоциональности людей.

Специалист пояснил, что второй человек остается для собаки любимым членом семьи и партнером по играм. Если основной хозяин уедет на несколько дней, питомец не будет страдать, пока рядом остаются другие близкие люди, и продолжит жить в привычном режиме.

По словам Голубева, собаке важно понимать, на кого ориентироваться в нестандартной или сложной ситуации. Такой выбор связан не с силой привязанности, а с ощущением надежности.

По такому же принципу строится работа кинологов: главным человеком для животного остается хозяин, а специалист лишь помогает наладить взаимодействие между ними.

Чтобы питомец одинаково доверял обоим владельцам, эксперт рекомендовал придерживаться единой линии воспитания. Если один человек что-то запрещает, а другой разрешает, собака быстро начинает пользоваться такими различиями и чаще обращается к тому, кто ведет себя мягче или чаще уступает.

В Российской кинологической федерации также советуют по возможности делить обязанности по уходу за питомцем — например, по очереди кормить его и выводить на прогулки. Однако важнее всего соблюдать единые правила воспитания, чтобы собака получала одинаковые сигналы от обоих хозяев и не сталкивалась с противоречивыми требованиями.