Татарстан увеличил объем проверенного перед экспортом зерна на 25%

В Татарстане в первом полугодии 2026 года перед экспортом проверили 120 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Это на 25% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦОК АПК», передает «Коммерсантъ».

Татарстанскую продукцию отправили в 13 стран. Перед поставками зерно прошло необходимые исследования и получило международные сертификаты соответствия.

Больше всего на экспорт направили ячменя – 39 тыс. тонн. Также значительные объемы пришлись на сою – 23,9 тыс. тонн, лен – 20,3 тыс. тонн, пшеницу – 16 тыс. тонн и горох – 14,1 тыс. тонн.