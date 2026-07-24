Директор ИФМК – о Резеде Мухаметшиной: «Она была душой нашего коллектива»

Профессор Казанского федерального университета, доктор педагогических наук Резеда Мухаметшина была душой коллектива и мудрым наставником, заявил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов на гражданской панихиде по ученому. Об этом сообщает пресс-служба Института.

Церемония прощания состоялась 24 июля во дворе ИФМК КФУ. Замалетдинов отметил, что Мухаметшина прошла профессиональный путь от школьного учителя до профессора и декана Высшей школы русской филологии и культуры имени Льва Толстого. По его словам, она внесла значительный вклад в развитие концепции диалога культур в преподавании литературы, а ее научные труды стали основой для работы многих поколений педагогов.

«Она была душой нашего коллектива и мудрым наставником, умевшим поддержать и словом, и делом. Когда брались за серьезные дела, мы часто шутили: если за это дело возьмется Резеда Фаилевна, любой человек – преподаватель, сотрудник, студент или родители – услышав ее речь и призыв, бросит все свои дела и босиком побежит за ней», – сказал Радиф Замалетдинов.

Резеда Мухаметшина родилась в Казани в 1964 году. В 1985 году она с отличием окончила историко-филологический факультет Казанского государственного педагогического института.

Мухаметшина имела звание Заслуженного работника высшей школы РФ, была награждена медалью А. С. Пушкина, состояла в Российском обществе преподавателей русского языка и литературы и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

Ученый ушла из жизни на 63-м году. Ее имя останется в истории Казанского университета и отечественной методики преподавания литературы.