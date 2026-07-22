За весеннюю сессию Госсовет Татарстана рассмотрел 50 законопроектов

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За весеннюю сессию в Госсовет Татарстана было внесено 50 законопроектов, 39 из них стали законами, в том числе восемь – базовых. Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся две законодательные инициативы парламента республики. Об этом сообщил и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов на 22-м заседании регионального парламента VII созыва.

«По нашей законодательной инициативе, связанной с внесением изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, принят федеральный закон в части распространения правил привлечения к административной ответственности лиц в случаях совершения ими за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов России», – сказал он.

Значимыми республиканскими новеллами Ахметов назвал законы о квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции, о запретах и ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков, о регулировании вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества, об освобождении от уплаты транспортного налога Героев труда РФ.

Он добавил, что в первом полугодии этого года депутаты рассмотрели более 5,3 тыс. обращений граждан. Они касались ЖКХ, образования, здравоохранения, экологии и других вопросов.

Ахметов также обозначил основные приоритеты предстоящей осенней сессии – законодательное и бюджетное сопровождение реализации национальных целей развития, нацпроектов и республиканских программ, положений послания Раиса РТ Рустама Минниханова.

Руководитель парламента подчеркнул, что важным событием станут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, которые состоятся в сентябре.

«Со своими кандидатами определились основные политические силы. Призываю участников избирательной кампании выстроить свою работу с населением так, чтобы выборы в Татарстане прошли на высоком уровне. Для этого в федеральном парламенте республику должны представлять опытные, авторитетные политики, способные эффективно отстаивать интересы экономики и своих избирателей», – заключил он.