В Казани проверили благоустройство Большого Чайкового озера

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

В Казани представители «Единой России» ознакомились с результатами благоустройства территории Большого Чайкового озера, обновленной в рамках народной программы партии и проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Участниками партийного десанта стали исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова, депутат Государственного Совета РТ Алсу Надыршина, главный врач городской клинической больницы №7 Артур Делян, представители Дирекции парков и скверов, а также активисты-единороссы.

Казанцы выбрали Большое Чайковое озеро в ходе ежегодного республиканского голосования за объекты благоустройства. Разработчики концепции сделали акцент на сохранении природного характера территории и защите сложившейся экосистемы Чайковых озер.

Сначала было обновлено пространство площадью 2,1 гектара между городской клинической больницей №7 и перинатальным центром. Работы стартовали в мае 2024 года и завершились в ноябре. Приозерная территория получила новый вход со стороны участка между перинатальным центром и храмом в честь святителя Тихона.

На прогулочных маршрутах уложили плитку и установили фонари, сформировали удобные пешеходные связи. Появились две обзорные площадки с деревянным настилом – рядом с павильоном и напротив автоцентра. Аналогичное покрытие использовали и при обустройстве пирса, с которого посетители могут наблюдать за птицами, ондатрами и бобрами. Дополнительную информацию об особенностях местной природы разместили на стендах.

Для отдыха горожан тут поставили 19 скамеек. Также были размещены 16 урн, шесть элементов навигации и навес над площадкой для сбора отходов. Между Большим и Малым Чайковыми озерами возвели павильон, в котором предусмотрены помещения для кофейни и общественного туалета.

В ходе работ специалисты проложили сети наружного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, установили 22 камеры видеонаблюдения и систему звукового оповещения.

Помимо прочего, на участке высадили 350 деревьев и около тысячи кустарников. Были использованы различные сорта ивы, ольха, рябина, черемуха, декоративная яблоня, калина, спирея, арония и бересклет. Их дополнили цветы и злаковые культуры. Сначала территорию очистили от аварийных деревьев и сорных пород, сохранив здоровые насаждения, включая многочисленные кусты дикой облепихи. Газон уложен более чем на 6 тыс. кв. метров. Для регулярного ухода за деревьями, кустарниками и газоном предусмотрели автоматическую систему полива.

В 2025 году в рамках работ второй очереди перед торговым центром обустроили пространство для пешеходов с выходом на улицу Адоратского. Существующую торговую зону вдоль улицы Академика Лаврентьева реорганизовали, а между Большим и Малым Чайковыми озерами проложили новый пешеходный маршрут, соединивший улицу Академика Лаврентьева с улицей Маршала Чуйкова.

«Благоустройство Большого Чайкового озера имеет особое значение, поскольку решение о развитии этой территории исходило непосредственно от жителей Казани. Люди поддержали объект во время республиканского голосования, и сегодня их инициатива воплощена в полноценном общественном пространстве, где современная инфраструктура сочетается с бережным отношением к природе», – заметила Татьяна Ракова.

«Для партии „Единая Россия“ принципиально важно, чтобы проекты, выбранные гражданами, реализовывались качественно и в полном объеме. Подобные выезды позволяют оценить результат непосредственно на месте, проверить состояние объектов, обсудить дальнейшее содержание территории и убедиться, что вложенные средства действительно улучшают городскую среду. Здесь особенно важно сохранить баланс: сделать пространство доступным и комфортным, не нарушив уникальную экосистему озер», – подытожила она.