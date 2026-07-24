На форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле» в Казани ожидают Оксану Лут

Казань вновь примет Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле». В этом году мероприятие состоится с 19 по 20 августа, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Форум соберет ведущих ученых, представителей бизнеса и аграрного образования. Он станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и стратегических перспектив развития селекции и семеноводства в России», – отметили в министерстве.

Ключевым событием станет пленарное заседание. Ожидается, что его проведет министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Участники пленарного заседания обсудят вопросы государственной политики в сфере селекции и семеноводства.

В рамках форума также пройдут тематические круглые столы и экспертные сессии. Гостям представят демонстрационные поля с сортами и гибридами российской селекции.