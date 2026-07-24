У парка Победы в Казани планируют построить 18-этажный дом на 2 тыс. жителей

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Многоэтажный жилой дом примерно на 2 тыс. человек планируют построить в Казани на пересечении улиц Бондаренко и Маршала Чуйкова, северо-западнее парка Победы. Для этого в документацию по планировке территории внесут изменения. Проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, на участке предусмотрено строительство жилого комплекса высотой до 18 этажей с помещениями нежилого назначения на первых этажах, а также объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимыми для обслуживания территории.

Под застройку планируют выделить земельный участок площадью 2,61 га. Ранее здесь находилась автомобильная и производственная база одной из подрядных организаций. Вблизи будущего жилого дома уже расположены спортивные центры «Искандер» и «Ватан», автозаправочная станция и офисные здания.

Общая площадь нового жилого фонда составит около 60 тыс. кв. метров. Еще 5,36 тыс. кв. метров отведут под встроенно-пристроенные помещения нежилого назначения. По расчетам, в новом доме смогут проживать около 2 тыс. человек из расчета 30 кв. метров на одного жителя.

Проект также предусматривает создание не менее 621 парковочного места для жителей и посетителей территории.