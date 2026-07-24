Артига – о трансферах, схеме и Самошникове: задачи «Рубина» на новый сезон

Сегодня «Рубин» во главе с Франком Артигой провел открытую тренировку перед стартом сезона. Главный тренер рассказал журналистам о готовности своей команды, прокомментировал трансферные слухи, адаптацию Ильи Самошникова и подчеркнул, что «рубиновые» настраиваются на «Краснодар» как на топ-команду РПЛ. Подробности – в репортаже «ТИ-Спорта».





Мирлинд Даку, Игорь Вуячич, Угочукву Иву, Евгений Ставер. 27 июня 2026 г.

Фото: rubin-kazan.ru

«Краснодар» – та же сильная команда»: Артига о кадровых изменениях у соперника

Футбольная база «Рубина» в Соцгороде. Журналисты собираются у кромки поля за час до начала открытой тренировки. Технический персонал раскладывает конусы, стойки и барьеры. В воздухе – предвкушение старта чемпионата РПЛ. Сезон-2026/27 для «Рубина» откроется уже в это воскресенье домашним матчем против «Краснодара».

Начиная разговор с журналистами, главный тренер казанцев Франк Артига отмечает, что его команда с большим воодушевлением ждет начала чемпионата: «Предсезонная подготовка – это хороший период, мне он нравится. Но вы и сами понимаете, что предсезонка бывает слишком длинной и всегда ждешь с нетерпением начала сезона».

На вопрос о целях на сезон тренер ответил лаконично: «Будем двигаться от игры к игре. Важно хорошо начать, приложить все силы для того, чтобы победить [в первой встрече], затем от матча к матчу улучшать нашу игру и постараться улучшить результат прошлого сезона» (8-е место, – прим. Т-и).

«Рубин» перед тренировкой Фото: © Ирина Донова / «Татар-информ»

Говоря о сопернике, Артига отметил, что, несмотря на уход Эдуарда Сперцяна и отсутствие из-за травмы Джона Кордобы, «Краснодар» остается сильной командой:

«Мы готовимся к «Краснодару» в том контексте, что стилистика [этой] команды, структура сохранятся. Будут какие-то новые нюансы в связи с приходом новых игроков, но в целом мы понимаем, что это по-прежнему та же сильная команда».

Слухи о возможных трансферах «Рубина» (например, о предметном интересе ЦСКА к Мирлинду Даку) Артига комментировать не стал, отметив, что пока они не обрели реальных очертаний. Он напомнил, что команду покинули до 11 игроков, а из новичков прибыли Илья Самошников и Максим Игнатьев, при этом трансферное окно еще открыто.

Отвечая на вопрос об авторском почерке команды, тренер подчеркнул:

«Вы все знаете, что главными действующими лицами на поле всегда являются футболисты. Чтобы команда обрела эти черты авторской команды на настоящем этапе, моя задача – максимально использовать те ресурсы, те кадровые единицы, которые у нас есть. Да, хотелось бы, чтобы команда была авторской».

«Мы знаем, что Рустам Нургалиевич любит хоккей, но мы будем биться, и нашу самоотдачу увидят»

Ранее мы сообщили, что Артига подтвердил кадровые потери: в матче с «Краснодаром» не сыграют Угочукву Иву, Дардан Шабанхаджай и Алексей Грицаенко.

Также тренер уделил внимание встрече команды с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, которая прошла накануне: «Безусловно, встречи с Раисом республики очень важны. Всегда при этой встрече мы чувствуем тепло и поддержку. Мы с большим уважением относимся к истории Татарстана и очень благодарим Раиса за эти встречи. Мы знаем, что Рустам Нургалиевич любит хоккей, но мы можем вас заверить, что мы сделаем всё, будем биться, будем сражаться и нашу самоотдачу увидят».

Оценивая предсезонную подготовку, Артига напомнил, что в последней контрольной встрече с «Локомотивом» «Рубин» провел свою лучшую игру: «К 80-й минуте мы должны были вести со счетом 4:1, но, к сожалению, в этом матче проиграли. Но нужно отталкиваться от того качества игры, которое мы показали. Самое важное начинается сейчас, начинается новый сезон».

Илья Самошников Фото: rubin-kazan.ru

На вопрос о возможной смене тактической схемы тренер заметил, что главное – это имеющиеся в распоряжении футболисты, их профиль и амплуа: «Сейчас мы отталкиваемся от кадровых единиц, которые есть у нас в составе, чтобы извлекать максимальную эффективность».

Отдельно Артига остановился на адаптации вернувшегося в «Рубин» Самошникова: «Нужно учитывать, что Илья вернулся после очень долгой паузы, что он был вне соревновательного режима. Сейчас он чувствует себя лучше, безусловно, по ходу сезона он очень поможет команде. Все ребята, с которыми я разговариваю, которые помнят его по предыдущему периоду в «Рубине», рассказывают, насколько это фантастический игрок. Он просто должен вновь это показать. Сейчас же он проходит процесс адаптации. Состояние футболиста улучшается, и он вновь должен поймать этот соревновательный темп, игровой ритм, которого был лишен в «Спартаке».

«Мы самая сильная команда»

После общения с журналистами Артига вывел команду на поле. На газоне уже работали вратари – Артур Нигматуллин, Евгений Ставер и Никита Корец. На дальней бровке полевые игроки прыгали через барьеры, затем перешли к «квадрату».

Фото: rubin-kazan.ru

Во время упражнения слышались короткие реплики игроков. Кто-то, кажется, из легионеров, бросил в шутку: «Мы самая сильная команда?» – и сам же рассмеялся. Все выглядели собранными, но при этом в хорошем настроении. С бровки доносился голос Артиги: «Еще раз!» – снова и снова.

Тренировка прошла в рабочем режиме, команда явно ждет старта. Напомним, первый матч сезона для «рубиновых» пройдет 26 июля в 19:30 на «Ак Барс Арене».