Умер анестезиолог-реаниматолог РКБ, работавший в красной зоне во время ковида

Фото: РКБ

На 64-м году ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы Татарстана Газинур Шагивалеев – один из медработников, сражавшихся с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Газинур Шагивалеев был квалифицированным специалистом, врачом-анестезиологом-реаниматологом высшей категории. Работал в коллективе РКБ с 1992 года.

Как отметили в клинике, в период эпидемии коронавируса он работал в красной зоне, проявляя невероятную смелость и стойкость, и до последнего дня функционирования временного инфекционного госпиталя практически жил на работе, спасая людей.

«Газинур Шагинурович был не только выдающимся врачом, но и заботливым отцом, прекрасным человеком, который всегда готов был прийти на помощь. Его доброта и человечность оставили незабываемый след в сердцах всех, кто его знал», – добавили в РКБ.