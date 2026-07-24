На конкурс мастерства водителей автобусов в Челнах приехал 51 участник

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На майдане парка «Прибрежный» в Набережных Челнах начался конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов». На мероприятие приехал 51 водитель из 40 городов России, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Масштабное мероприятие приурочено к 400-летию со дня основания Челнов и 50-летию со дня выпуска первого автомобиля «КАМАЗ». Организуют его исполком города, КАМАЗ и МУП «Городской транспорт».

Конкурс стартовал у входа с проспекта Хасана Туфана. Гости и участники посетили выставку современной техники марок «НЕФАЗ» и «Москвич», а также ознакомились с организованной на майдане парка выставкой работ городского конкурса рисунков «Город движется – город живет».

На главной сцене представили театрализованно-хореографическую программу. Прозвучали музыкальные и вокальные композиции, а номер «Лети вперед, КАМАЗ» сопровождал эффектный проезд автомототехники. Кульминацией творческой части события стал торжественный парад: 51 конкурсант вышел с флагами и табличками, обозначив старт профессионального состязания.

Затем началась официальная часть. Мэр Челнов Наиль Магдеев указал на высокую социальную значимость профессии. «Очень символично, что это событие принимает наш Автоград в свой особенный, юбилейный год – год 400-летия со дня основания Челнов и 50-летия со дня выпуска первого легендарного грузовика „КАМАЗ“. Водитель общественного транспорта – это человек, которому мы каждый день доверяем самое дорогое: наши жизни и безопасность наших детей. Желаю всем участникам удачи, выдержки и пусть победит сильнейший!» – заявил он.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов обратил внимание на высокий уровень организации праздника. «Водители – это наши главные проводники на дорогах. Пусть они не только соревнуются друг с другом, но и превосходят собственные достижения, ведь здесь собрались лучшие из лучших. В Республике Татарстан международный конкурс среди водителей общественного транспорта проводится впервые. Это еще раз доказывает высокий статус Набережных Челнов, сумевших организовать столь масштабное событие», – акцентировал чиновник.

Церемония открытия завершилась вручением призов гостям праздника. Сами конкурсные заезды проходят сегодня и завтра, 24 и 25 июля. Специальная трасса выбрана для проведения этапа по скоростному маневрированию, второе упражнение – «Комфортное вождение» на трассе.

Состязания проводятся на низкопольных городских автобусах «НЕФАЗ». За звание лучшего борются опытные специалисты категории «автобусы большой вместимости» со стажем управления транспортными средствами категории D не менее одного года и работой на направляющем предприятии от шести месяцев до начала соревнований.

Предусмотрены и специальные номинации: «Лучший дебютант» (самый молодой участник), «Лучший показатель проверки знаний ПДД», «Лучшее прохождение трассы скоростного маневрирования», «Лучшее прохождение упражнения „Комфортное вождение“».

Завершится конкурс в субботу, 25 июля, в 17 часов гала-концертом с участием заслуженного артиста Татарстана Фирдуса Тямаева и группы «Сафари». После него подведут итоги и наградят победителей.