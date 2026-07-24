Эксперт Шабаев заявил, что снижение ставки ЦБ не оживит рынок жилья Татарстана

Центробанк России 24 июля принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Однако это смягчение денежно-кредитной политики вряд ли окажет заметное влияние на жилищный сектор Татарстана. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал руководитель компании «Брокер Альянс Премиум» Фарид Шабаев.

«Цены на новостройки за последние годы взлетели сильно, и рынок держался на льготной ипотеке. Сейчас, после ее сворачивания, даже символическое снижение ключевой ставки не компенсирует разницу. Коммерческая ипотека в банках республики все равно будет в районе 19–21%, что для многих неподъемно», – говорит он.

В то же время эксперт выделил факторы, способные поддержать спрос именно в Казани и республике в целом: большой приток людей из других регионов (для учебы, работы, ради комфортной среды) и активный внутренний туризм. Частично спрос на вторичку может поддержать покупка квартир под посуточную аренду – инвесторы с живыми деньгами еще заходят в рынок.

Новостройки, по мнению Шабаева, будут чувствовать себя чуть лучше за счет оставшихся государственных программ (семейная и IT-ипотека), но общего роста продаж ждать не стоит.

«Комфортная ипотечная ставка для оживления рынка – 8–11%. Для этого ключевая должна быть в районе 6–7%, не выше. Если в 2019–2021 годах люди брали ипотеку под 8–9%, и это считалось нормой, то сейчас такое же «комфортное» ощущение будет при возврате этих цифр», – считает Фарид Шабаев.