Китайский фильм «Ответ на вечность» откроет кинофестиваль в Альметьевске

Китайская семейная драма «Ответ на вечность» режиссера Чжэн Юньчана станет фильмом открытия III Международного кинофестиваля зрительских симпатий «Каракуз фильм» в Альметьевске. Торжественная церемония состоится 27 июля в 18:00 в киноконцертном зале Общественного центра «Алмет».

Российским зрителям картину представит продюсер и директор по стратегическому планированию компании Gemini Sky Скарлетт Жэнь.

В центре сюжета фильма – девочка Цзяин, потерявшая родителей. Поддержку и тепло она находит в отношениях с приемной бабушкой. История через повседневные события рассказывает о памяти, любви, переживании утраты и человеческой близости.

После открытия фестиваля в течение шести дней пройдут кинопоказы, творческие встречи, лекции и мастер-классы. В программу вошли более 30 игровых, документальных и короткометражных картин из России, Китая, Казахстана, Италии, Франции, Узбекистана и других стран.

«Для нас открытие фестиваля – это начало большого разговора о кино, который объединяет авторов, зрителей и гостей из разных стран. “Каракуз фильм” остается фестивалем, где главным экспертом является зритель. Именно его выбор определит победителей конкурсной программы», – отметила программный директор фестиваля Наталья Фазлыева.

В 2026 году «Каракуз фильм» впервые получил статус международного кинофестиваля. Фестивальная программа продлится до 1 августа.