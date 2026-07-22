Азот для будущего: зачем СИБУР строит новый воздухоразделительный комплекс

На нижнекамском предприятии СИБУРа завершается строительство нового комплекса воздухоразделения – его готовность достигла 87%, а пусконаладочные работы уже идут параллельно с монтажом. Рассказываем, почему этот объект станет одним из ключевых для предприятия и как он изменит производство.





От устаревших установок к современному комплексу

Новый комплекс воздухоразделения (ВРУ) на нижнекамском предприятии СИБУРа должен заменить сразу три действующие установки первой промышленной зоны и обеспечить предприятие азотом на десятилетия вперед. Сейчас строительство объекта вышло на финишную прямую: монтаж основного технологического оборудования завершен, а готовность проекта достигла 87%.

На стройплощадке ВРУ уже идет обвязка оборудования технологическими трубопроводами, параллельно ведутся пусконаладочные работы и подготовка к подаче напряжения. Такой подход позволяет сократить сроки ввода объекта и быстрее закрыть растущие потребности предприятия в азоте. На площадке в две смены работают более 200 специалистов подрядных организаций.

Проект имеет не только технологическое, но и стратегическое значение. Новый воздухоразделительный комплекс станет одним из ключевых объектов производственной инфраструктуры «Нижнекамскнефтехима». Его производительность составит 32 тысячи кубометров азота в час – этого достаточно, чтобы полностью заменить три установки предыдущего поколения, которые эксплуатируются уже более 40 лет.

Старое оборудование выработало свой ресурс. Оно требует большого объема ручных операций, создает дополнительную нагрузку на персонал и повышает риск ошибок. Новый комплекс, напротив, строится как современная высокоавтоматизированная система, где большинство процессов будет контролироваться из операторной.

Запас мощности для растущего производства

Азот для нефтехимии не просто вспомогательный ресурс. Он используется для создания инертной среды, подготовки оборудования к ремонту и предотвращения пожароопасных ситуаций.

По мере роста производственных мощностей предприятия потребность в надежном снабжении азотом только возрастает. По словам специалистов, действующие установки уже работают на пределе возможностей и нередко требуют внеплановых остановок.

Новый комплекс должен решить сразу несколько задач: повысить надежность снабжения, обеспечить запас мощности для будущего развития и снизить зависимость от устаревшего оборудования.

Особое внимание в проекте уделено промышленной безопасности. Установка оснащается современными системами обнаружения задымления, газового и пенного пожаротушения, а также поточными газоанализаторами, которые позволяют в режиме реального времени контролировать качество технологических газов.

Монтаж и пусконаладка одновременно

Особенность проекта – параллельное ведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Обычно эти этапы идут последовательно, но здесь они синхронизированы, что позволяет выиграть время. Пусконаладка началась примерно на два месяца раньше обычного графика, а ее готовность уже составляет около 6%.

Важную роль в реализации проекта сыграл генеральный подрядчик – компания «Прогаз», которая выполнила проектирование объекта и поставила основное технологическое оборудование. Основа нового комплекса – компрессоры, теплообменники и блоки низкотемпературного разделения воздуха.

Значительная часть оборудования произведена в России: это высоковольтная электротехника, грузоподъемные механизмы, системы управления, пожаротушения и программное обеспечение.

Новый уровень управления производством

Высокий уровень автоматизации заметно меняет и саму логику работы на объекте. Если на старых установках персоналу приходилось вручную выполнять множество операций и постоянно обходить оборудование, то новая система максимально переносит управление в операторную. Работу комплекса будут контролировать всего три специалиста: машинист компрессорных установок и два аппаратчика воздухоразделения.

К запуску нового объекта уже готовят и персонал. Обучение прошли 60 сотрудников. Подготовка идет не только в учебном классе, но и с использованием трехмерной модели установки, что позволяет заранее освоить оборудование еще до его ввода в эксплуатацию.

Новая ВРУ станет и более энергоэффективной. Подобранное оборудование отличается высоким коэффициентом полезного действия, что позволит снизить удельное энергопотребление. При этом сам процесс разделения воздуха не сопровождается образованием загрязняющих веществ, а в атмосферу возвращается воздух с повышенным содержанием кислорода.

Фото предоставлены пресс-службой нижнекамского предприятия СИБУРа