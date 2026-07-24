Челнинский санаторий помогает в реабилитации детей с ОВЗ из Лисичанска

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

На базе профсоюзной здравницы – санатория «Жемчужина» в Набережных Челнах работает Центр лечебной педагогики «Чудо-дети», где уже несколько лет реализуется проект «Дети войны» по реабилитации детей с ментальными нарушениями из Лисичанска.

Как рассказала председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева, Центр лечебной педагогики работает в Набережных Челнах с 2014 года, оказывая помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. В 2022 году центр вышел на новый этап развития благодаря сотрудничеству с санаторием «Жемчужина».

Центр размещается непосредственно на территории здравницы. Семьи могут проживать в санатории на протяжении всего курса реабилитации. Пока дети занимаются с педагогами, психологами и реабилитологами, родители проходят оздоровительные процедуры. Такой формат позволяет проводить комплексную реабилитацию не только детей с ментальными нарушениями, но и их семей.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

По словам директора санатория «Жемчужина» Елены Шуралевой, помощь необходима не только детям, но и взрослым, поскольку воспитывать особенного ребенка – это серьезная физическая и психологическая нагрузка.

«Многие родители просто не справляются, особенно если, ко всему прочему, сталкиваются с непониманием со стороны близких людей. Ведь порой из таких семей уходят мужья, а мамы остаются с больными детьми и со своей болью одни. И зачастую человека просто необходимо поддержать, дать ему восстановиться, показать, что он не один такой в этом мире и есть свет в конце туннеля. Чем мы здесь и занимаемся», – пояснила она.

Пока дети проходят занятия со специалистами, родители могут воспользоваться лечебной базой санатория. Основными направлениями работы здравницы являются заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Здесь также действуют общеукрепляющие программы, а минеральная вода из собственной скважины по составу соответствует «Ессентукам № 4».

Особое направление работы центра связано с оказанием помощи детям из Лисичанска. После того как в 2022 году город стал подшефным Татарстану, специалисты «Чудо-детей» начали подготовку программы реабилитации для семей, оказавшихся в зоне боевых действий.

На первом этапе проводился сбор информации о детях с особенностями развития, формировались списки нуждающихся в помощи, решались вопросы логистики, размещения специалистов и доставки оборудования. Проект получил поддержку руководства Татарстана, в том числе заместителей премьер-министра Лейлы Фазлеевой и Евгения Варакина, а также мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

В 2023 году команда специалистов впервые выехала в Лисичанск. За время работы был обследован 31 ребенок с тяжелыми ментальными нарушениями. По словам Елены Шуралевой, многие дети нуждались не только в медицинской, но и психологической помощи.

«Мы столкнулись с последствиями ранений, посттравматического стрессового расстройства, панических атак и тяжелых эмоциональных нарушений. Пять специалистов – реабилитолог, дефектолог, клинический психолог, специалист по адаптивной физической культуре и аудиотерапевт – обследовали каждого ребенка и подготовили индивидуальные программы дальнейшей реабилитации», – рассказала директор санатория.

Так зародился проект «Дети войны», цель которого – комплексная реабилитация детей с тяжелыми ментальными нарушениями, пострадавших в результате боевых действий.

Сегодня семьи из Лисичанска регулярно приезжают в Набережные Челны. По словам Елены Шуралевой, в условиях мирной обстановки дети получают возможность пройти полноценный курс восстановления.

«На родине состояние многих ребят ухудшалось из-за отсутствия специализированной помощи, сложной социальной ситуации и постоянного стресса. Здесь они находятся в спокойной атмосфере, проходят лечение и реабилитацию. Уже через две недели мы видим положительную динамику, а главное – меняется психологическое состояние всей семьи», – отметила она.

Программа включает занятия по 11 направлениям, которые подбираются индивидуально для каждого ребенка.

Помощь оказывается не только тем, кто смог приехать в Татарстан. Если вывезти ребенка невозможно, специалисты сами отправляются в Лисичанск.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

Первый такой выезд прошел весной 2024 года. Тогда команда центра в течение трех дней проводила интенсивную терапию для 18 детей с тяжелыми нарушениями развития. Работать пришлось в крайне сложных условиях – в полуразрушенном помещении, без водоснабжения, канализации и устойчивой связи. Несмотря на это, специалисты выполнили всю запланированную программу.

Следующим этапом стало создание постоянной инфраструктуры помощи непосредственно в Лисичанске. В 2025 году центр приобрел специализированное реабилитационное оборудование, которое было доставлено в город при поддержке логистической компании «Деловые линии». Его установили в помещении Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы.

«Важным шагом стало открытие представительства Центра „Чудо-дети“ в Лисичанске. Это стало знаковым событием, поскольку первое некоммерческое объединение такого типа открылось в новом регионе Российской Федерации», – рассказала Шуралева.

По ее информации, стоимость оснащения специализированного кабинета превысила один миллион рублей.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева подчеркнула, что сотрудничество санатория и центра доказало свою эффективность и будет продолжено.

«В настоящее время в санатории „Жемчужина“ проходят реабилитацию семьи наших соотечественников из братского Лисичанска. Проект „Дети войны“ наглядно доказывает, что даже в самых тяжелых условиях благодаря самоотверженности специалистов, волонтеров и поддержке властей возможно дать детям шанс на здоровую и полноценную жизнь», – сказала она.

Одним из символов проекта стал рисунок, который директору санатория Елене Шуралевой подарила девочка Настя из Лисичанска. После месяца реабилитации в «Жемчужине», отмечают в центре, у ребенка улучшилось не только физическое состояние, но и навыки социализации. Перед отъездом она оставила этот рисунок в знак благодарности специалистам, помогавшим ей на протяжении всего курса восстановления.