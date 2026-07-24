За неделю в Татарстане подешевели яйца и овощи

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Цены на яйца, молочную продукцию и ряд овощей снизились в Татарстане за неделю. Такие данные приводит Татарстанстат.

Средняя стоимость десятка яиц в республике уменьшилась на 2,4% и составила 74,39 рубля. Также дешевле стали сметана – на 2,14%, до 294,4 рубля за килограмм, кефир – на 2%, до 99,4 рубля за килограмм, и свинина – на 1,6%, до 345,2 рубля за килограмм.

Снижение цен зафиксировали и на некоторые овощи. Картофель подешевел на 2,6% – до 72,6 рубля за килограмм, репчатый лук – на 2,7%, до 61 рубля, свекла – на 3,5%, до 45,6 рубля. В список продуктов со снижением стоимости также вошли морковь, огурцы и помидоры – за неделю их цена уменьшилась до 10,5%.

При этом отдельные продукты в Татарстане стали дороже. Больше всего за неделю выросла стоимость сахара – на 2,7%, до 75,4 рубля за килограмм. Цена на охлажденную курицу увеличилась на 2,1% и достигла 227 рублей за килограмм.