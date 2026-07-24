В Камских Полянах программу «Наш двор» выполнили на 99%

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Камских Полянах в этом строительном сезоне программа «Наш двор» выполнена на 99%. Очередным обновленным объектом стал двор дома № 1/19 в первом микрорайоне, где после капитального ремонта состоялось торжественное открытие.

В этом году в поселке благоустроили четыре придомовые территории. В ходе работ обновили тротуары, смонтировали современную систему освещения, установили скамейки и другие элементы благоустройства.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Как отметил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, жители активно участвовали в реализации проекта – обсуждали будущий облик дворов еще на этапе проектирования и контролировали ход работ.

«Видим, как преображается в Камских Полянах центральная улица, как вы содержите поселок, какие вы дружные. Одно дело, когда цветы сажает муниципалитет, и совсем другое – когда люди сами создают красоту в своем дворе, вкладывая в него душу. Именно благодаря вашей неравнодушной позиции здесь появился этот капитальный ремонт, которым теперь можно по праву гордиться», – сказал Беляев.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В открытии двора принял участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин. По его словам, программа «Наш двор» за шесть лет изменила подход к благоустройству дворовых территорий.

«Двор сегодня – это не просто парковка, а полноценное пространство для отдыха и добрососедского общения. Такие проекты повышают качество жизни людей», – отметил он.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Во время рабочей поездки в Камские Поляны Губайдуллин также посетил спортивную школу № 5, где занимаются баскетболом, боксом, дзюдо, борьбой и тхэквондо.

Он подчеркнул важность доступности спортивной инфраструктуры для жителей поселка.