Тяжело слушать без слез: В Казани почтили память жертв войны на Донбассе

Сегодня в парке Победы активисты Татарстанского отделения «Молодая Гвардия Единой России» совместно с комитетом по делам детей и молодежи города Казани возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе.

«27 июля – это очень трагичная дата, день памяти детей – жертв войны на Донбассе. Большое их количество в период, начиная с 2014 года, после майдана, погибали. Это невинные дети: кто-то просто вышел с родителями на улицу, кто-то просто лежал в коляске еще совсем маленький. Сегодня мы рассказывали всем собравшимся о том, как эти дети погибали. Без слез невозможно слушать эти истории. Все представители общественных организаций, неравнодушные жители, студенты пришли сегодня чтобы почтить память этих детей, потому что мы обязаны это помнить», – сказал Руководитель Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он отметил, что молодые люди в Казани живут в других, в комфортных условиях и многие из них даже не задумываются, что их сверстники или совсем маленькие дети гибнут на войне, даже не успев по-настоящему начать жить.

«Мы должны знать эти зверские истории о том, как эти дети погибли от рук украинских националистов. Мы должны рассказывать их для того, чтобы чтить память этих детей и передавать эту историческую память будущим поколениям», – добавил он.