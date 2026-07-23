В Билярске завершилась смена форума «Сәләт»

В Билярске прошла итоговая XV Международная молодежная образовательная смена форума «Сәләт» – «Һөнәрләр Биләр Форум» («Форум профессий в Биляре»). Мероприятие объединило около 800 детей из разных регионов России и всех районов Татарстана, сообщают организаторы.

По полученной информации, участникам объединения «Сәләт» вручили серебряную восьмиконечную звезду III степени и золотую восьмиконечную звезду II степени – за высокий авторитет и вклад в укрепление сообщества. Лидерам движения в знак признания заслуг подарили футболки фиолетового цвета, символизирующие зрелость.

Награды вручили директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова и помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Быть здесь – невероятное удовольствие. Душу наполняет какое-то удивительное тепло – оно, конечно же, исходит от вас. Мир действительно тесен: я впервые приехал сюда с Адипом Альмиром в 10 лет. Годы идут, а мы продолжаем возвращаться в Билярск. Я приезжаю каждый год. «Сәләт» – это огромная вселенная, она постоянно развивается. Возможно, через несколько лет вы придете сюда на другом уровне и будете развивать «Сәләт» иначе. Но есть вещи, которые остаются неизменными ценностями из года в год: татарский язык и священная Билярская почва. Давайте быть вместе, едиными и благодарными!» – сказал Тимур Сулейманов.

Программа смены охватила шесть направлений: творчество, медиа, IT, краеведение («Корни»), экология и лидерство. «Һөнәрләр Биләр Форум» стал для участников площадкой для выявления и развития внутреннего потенциала. В рамках каждого направления работали лаборатории, участники представили созданные ими продукты.

Образовательная программа включала встречи с известными российскими и татарстанскими специалистами. Гостем форума стал доктор философии в области исламской археологии, специалист аппарата Министерства туризма и древностей Арабской Республики Египет Ахмед Мохамед Салахэльдин Абдельсалам Бахнаси. Он встретился с участниками проекта «Биләр. Тамырлар» и дал советы начинающим историкам и археологам.

«Хочу выразить огромную благодарность группе стратегического сотрудничества за организацию нашей встречи на высочайшем уровне. Я счастлив находиться на древней Билярской земле, чья история поражает своей глубиной и масштабом. Здесь я соприкоснулся с духом великой цивилизации и почерпнул для себя много новой информации. Меня также поразило обилие вашего исторического наследия – я убедился в мощи не только современного Татарстана, но и всей этой великой культуры прошлого. Для меня большая честь быть гостем этого лагеря. Всё организовано на мировом уровне: работа кипит четко, последовательно и очень организованно. Я увидел живой интерес в глазах детей, их искреннюю тягу к археологии и истории. Сама организация этой встречи – лучшее доказательство того, что «Сәләт» стремится глубоко изучать прошлое на строгой научной основе. Я искренне надеюсь, что ваша работа по возвращению к своим корням и изучению истории минувших цивилизаций будет продолжаться. Ведь именно так «Сәләт» формирует будущее наших детей», – отметил Ахмед Бахнаси.

На каждой смене форума проходила республиканская олимпиада «Тамырлар» по истории Билярска, победителям вручили призы в различных номинациях.

В этом году в рамках Биләр Форум прошли три смены: «Алдынгылар Биләр Форум», «Сәләт Биләр Форум» и «Һөнәрләр Биләр Форум». Общее число участников составило около 4600 человек. Форум прошел при поддержке Правительства РТ и Министерства молодежи РТ.