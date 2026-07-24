На Неделе правовой помощи в ЗАГСы чаще обращались граждане 18–50 лет

В рамках Всероссийской недели правовой помощи в ЗАГСы Татарстана обратились 1 305 граждан, что на 300 человек больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова. При этом 73% обращений пришли от граждан в возрасте 18-50 лет.

Самыми популярными стали вопросы семейно-правовой направленности – 809 обращений: внесение исправлений в документы, получение справок, установление родства, усыновление и оспаривание отцовства. На втором месте – наследственные вопросы (278 обращений). Отдельно консультации получили 167 членов семей и участников СВО.

Отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа», министр юстиции РТ Рустем Загидуллин назвал самые частые запросы вне Недели правовой помощи.

«Это и жилищные вопросы, и ЖКХ, и меры социальной поддержки, и, как бы плохо ни звучало, по вопросам уплаты алиментов», – сказал он.