Журналисты из Татарстана побывали в Кашгаре на крайнем западе Китая

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Журналисты из Татарстана смогли посетить самый западный из больших городов Китая, Кашгар, и пообщались с местными жителями на татарском языке. Пресс-тур организован Генеральным консульством КНР в Казани.

Кашгарский район включает 12 уездов, его население составляет около 5 млн человек. Там живут преимущественно уйгуры, с которыми представителям СМИ без труда удается поговорить на татарском языке (и новоуйгурский, и татарский относятся к карлукско-кыпчакским языкам тюркской семьи языков по классификации А. В. Дыбо).

Географически район находится в уникальном месте – с ним граничат сразу восемь стран. Поэтому Кашгар иногда называют городом пяти портов по числу транспортных коридоров с соседними странами. Не более чем за полтора часа отсюда можно долететь до столиц ряда стран Центральной и Южной Азии: Таджикистана, Кыргызстана, Пакистана, Узбекистана и Казахстана.

Кашгар имеет более чем двухтысячелетнюю историю. Поражают вывески, которые одновременно написаны китайскими иероглифами и арабицей, которая используется для записи уйгурского языка. На улицах традиционно много туристов – их привлекает особый восточный колорит, характерный скорее для Центральной Азии, чем для традиционного Китая. Интерес путешественников вызывают знаменитый базар в старом городе, старинная мечеть, разнообразная местная кухня и активно развивающиеся народные промыслы.

Помимо прочего, татарстанские журналисты посетили известную в регионе Деревню национальных музыкальных инструментов уезда Шуфу с более чем 150-летней историей. Она знаменита производством уйгурских традиционных инструментов: дутара, равапа, сатара, тамбира. Здесь мастера по старинным технологиям вручную изготавливают 27 видов музыкальных инструментов. Основной материал – тутовник, возраст которого – не меньше 50 лет.

В районе бережно сохраняют и передают старинные ремесленные традиции. Шуфу является примером охраны нематериального культурного наследия в регионе и визитной карточкой культуры Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Кашгарский район расположен на крае пустыни Такла-Макан, где пересекаются хребты Куньлуня и Тянь-Шаня. Зимой температура здесь не опускается ниже -15 градусов, а летом доходит до +40.

Согласно плану пресс-тура, для российских журналистов организовали встречу с руководством района, которые пригласили всех желающих посетить древний Кашгар. Представители СМИ Татарстана в свою очередь пригласили предприятия и жителей региона посетить Казань и принять участие в IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в столице РТ с 16 по 19 августа.

Фото предоставлены организаторами мероприятия.