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Общество 24 июля 2026 15:53

В Татарстане снизилось количество обращений по смене имени и фамилии

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В Татарстане снизилось количество обращений по смене имени и фамилии
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане фиксируется снижение числа заявлений о смене имени, фамилии и отчества. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова.

Так, по ее словам, в первом полугодии 2026 года снижение по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составило 3%, а годом ранее – 22%.

«Процедура не изменилась. Это подача заявления, потом его рассмотрение. Если это несовершеннолетний ребенок – только через заявление от родителей», – пояснила Ахметова. Она уточнила, что речь идет о полной смене ФИО, а не только имени.

#загс кабмина рт #заявление #документы
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