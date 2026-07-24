В Татарстане снизилось количество обращений по смене имени и фамилии

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане фиксируется снижение числа заявлений о смене имени, фамилии и отчества. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова.

Так, по ее словам, в первом полугодии 2026 года снижение по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составило 3%, а годом ранее – 22%.

«Процедура не изменилась. Это подача заявления, потом его рассмотрение. Если это несовершеннолетний ребенок – только через заявление от родителей», – пояснила Ахметова. Она уточнила, что речь идет о полной смене ФИО, а не только имени.