В Татарстане введут субсидии для малого бизнеса, занимающегося лечебными грязями

В Татарстане субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие добычу или реализацию лечебных грязей, смогут получать субсидии. Соответствующий законопроект одобрили сегодня на 22-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Законопроект закрепляет возможность предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим добычу и реализацию лечебных грязей. Пока эта поддержка предоставлялась только субъектам МСП, осуществляющим добычу минеральных вод», – сказал председатель парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РТ», направлен на его приведение в соответствие с федеральным законодательством.

Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ позволяет предоставлять финансовую поддержку субъектам МСП, занимающимся добычей или реализацией лечебных грязей.

На данный момент, согласно республиканскому закону, субъектам МСП, осуществляющим добычу или реализацию полезных ископаемых, финансовая поддержка не предусмотрена. Исключение сделано только для организаций, связанных с общераспространенными полезными ископаемыми и минеральными питьевыми водами.

Вместе с тем в соответствии с федеральным законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» лечебные грязи так же, как и минеральные воды, относятся к природным лечебным ресурсам.