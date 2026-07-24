Гавриков рассказал, как отнесся к продлению контракта Овечкина с «Вашингтоном»

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Российский хоккеист, защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков рассказал, как относится к тому, что Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

«Рад за него, конечно. Если он может продолжать на таком уровне в таком возрасте, это же классно. Он же все рекорды уже побил? Можно еще поиграть в свое удовольствие. Опять же для болельщиков это радость», – сказал Гавриков RG.ru

Добавим, Овечкину – 40 лет. Он продлил контракт с клубом на один год.